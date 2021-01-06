ABB, vergi borcu yapılandırma süresini 1 ay uzattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda borcu olan mükelleflerine sağladığı yapılandırma süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda borcu olan mükelleflerine sağladığı yapılandırma süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükelleflerin 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait vergi borçları ile diğer cezalar için son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020'den 1 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin, 1 Şubat 2021'e kadar başvurularını "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden çevrim içi ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabileceği vurgulanan açıklamada, "Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, '(0312) 507 14 75-88-94 ya da (0312) 507 18 57' numaralı telefonları arayarak da daha detaylı bilgi alınabilecek." bilgisi paylaşıldı.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların yapılandırdıkları tutarları ikişer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk taksidi zamanında ödeyen vatandaşlara, ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak. Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek. Yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak."

Yapılandırma kapsamına giren borçlar

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

"Harcamalara katılma payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar, katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları, ASKİ'ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay