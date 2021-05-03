ABB, "Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi" için mimarlık yarışması düzenliyor
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ABB, "Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi" için mimarlık yarışması düzenliyor

ABB, 'Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi' için mimarlık yarışması düzenliyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi" yapımı için mimarlık yarışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi" yapımı için mimarlık yarışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca ulusal ölçekte düzenlenen yarışmayla 2003'te çıkan yangın sonrası yıkılan Ulus Modern Çarşısı yeniden inşa edilecek.

Resmi Gazete'de de yayımlanan ve 12 Nisan itibarıyla açılan mimari proje yarışmasıyla Ulus'un kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye "yarismayla.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek. Yarışmacıların hazırladıkları projeleri Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 5 Altındağ Ankara adresine 3 Ağustos'a kadar elden, 5 Ağustos'a kadar da kargoyla teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışmada birinciye 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 80 bin, mansiyon ödülü alanlara ise 50 bin lira ödül verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da danışman jüri üyeleri arasında yer alırken, jüri değerlendirmeleri 14 Ağustos 2021'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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