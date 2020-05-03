ABB tarafından Ankaralı çiftçilere lavanta fidesi dağıtılacak

ANKARA (AA) Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli lavanta üreticilerine lavanta fidesi desteği sağlayacağını bildirdi.

ANKARA (AA) Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli lavanta üreticilerine lavanta fidesi desteği sağlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkentli lavanta üreticilerine yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si çiftçi katkı payı olmak üzere lavanta fidesi desteği sağlanacak. Ayrıca, tarlasına lavanta dikmek isteyen ve 1 dekardan 10 dekara kadar toprağa sahip herkese lavanta fidesi verilecek.

Bu kapsamda, lavanta fidesi ön kayıt işlemleri başladı.

Kaynak: AA