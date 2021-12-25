ABB Shell Endonezya'nın altyapısını güçlendiriyor

Shell, ABB e-mobilite çözümleri ile Endonezya'daki EA şarj altyapısını güçlendiriyor.

Pluit (Kuzey Cakarta), Antasari (Güney Cakarta) ve Jagorawi'de (Bogor) bulunan üç Shell istasyonu, müşterilerin araçlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerine imkan tanıyacak ve Endonezya'da sürdürülebilir mobilitenin hakim olduğu bir geleceğe geçiş sürecine destek olacak.

ABB, bu proje için 50kW'lık Terra 54 DC hızlı şarj ünitelerini kullanıyor. ABB'nin Terra 54 ünitesi, bir aracın bataryasını 20-30 dakika içinde sıfırdan yüzde 80'e kadar şarj edebilir, trafikteki bütün elektrikli araçlarla (EA'lar) uyumludur ve bir benzin istasyonu ortamında optimum şekilde performans gösterdiği onaylanmıştır.

Şarj üniteleri ABB Ability™ tarafından sunulan bağlantılı hizmetler ve şirketin dijital çözümler portföyü sayesinde idari departmanlara, ödeme platformlarına veya akıllı şebeke sistemlerine bağlanırken, şarj cihazı durum takibi, uzaktan teşhis, onarım ve kablosuz yazılım güncellemelerini, arıza sürelerini en aza indiriyor ve işletme maliyetlerini düşük tutuyor.

ABB Elektrifikasyon Endonezya Başkanı Jorge Aguinaga, projeyle ilgili olarak şu yorumda bulundu: "Endonezya, geniş araç filosunu elektrikli hale getirme sürecini başlatıyor. Bu vizyonu gerçekleştirmek için birden fazla paydaş birlikte çalışıyor ve ABB de bu çalışmaların bir parçası olmaktan son derece memnun. EA'ların kullanımının desteklenmesi için gerekli olan daha fazla şarj altyapısının geliştirilmesi için Shell ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Shell, dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olarak Endonezya da dahil olmak üzere dünya genelinde daha fazla ve daha temiz enerji çözümleri sağlanması konusunda son derece kararlı. Bu kararlılık, düşük emisyonlu mobiliteye destek olmak adına EA şarj tesislerinin sağlanması yoluyla daha da arttırıldı.

Network Shell Mobilite, Endonezya Genel Müdür Yardımcısı ve Başkan Yardımcısı Ingrid Siburian, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Tarafımıza ait sahalarda elektrikli araç şarj tesisimiz olan Shell Recharge'ın kurulması, Endonezya Hükümetinin enerji geçişi konusunda belirlediği hedeflere destek olmak için yürüttüğümüz çalışmaları kanıtlar nitelikte. Shell Pluit Selatan (Kuzey Cakarta), Shell Antasari (Güney Cakarta) ve Jagorawi'de (Bogor) mevcut bulunan şarj tesislerimizin müşterilerin düşük karbonlu mobiliteye dair taleplerini karşılayabileceğine inanıyoruz ve stratejik ortaklıklar yoluyla iş birliğine giderek yakın gelecekte daha fazla tesis kurmayı iple çekiyoruz. Bu, toplumun geri kalanı ile uyum içerisinde, 2050 yılına kadar faaliyetlerimizin net sıfır emisyonlu bir hale getirilmesini hızlandırmak amacıyla belirlediğimiz Powering Progress stratejimizle uyumlu olacak."

Müşteriler, Shell Recharge tesisini kullanmak için kahvaltılık ve kahveden oluşan bir Recharge paketini 85.000 Rp'lik özel fiyatıyla Shell Select deli2go'dan satın alabiliyor. Ardından müşteriler, elektrikli otomobillerini ilave bir ücret ödemeden 30 dakika boyunca şarj edebiliyor.

Endonezya'da e-mobilitenin gelişimi

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip Endonezya, her yıl yaklaşık bir milyon adet otomobil satışını kayıtlara geçiriyor. Hükümet, 2025 yılına kadar elektrikli otomobillerin ülke içindeki toplam araç satışlarının en az yüzde 20'sini oluşturmasını, ülkenin ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığının azaltılmasını ve Endonezya'nın lityum-iyon bataryaların üretimi için son derece önemli bir malzeme olan bol miktarda bulunan nikel rezervlerini en üst düzeye çıkarmasını sağlamayı hedefliyor.

Başkan Joko "Jokowi" Widodo, 2019 yılında Endonezya'da elektrikli otomobillerin gelişimini hızlandıracak olan, kara yolu taşımacılığı için batarya tabanlı elektrikli araç programına ilişkin 55/2019 sayılı başkanlık yönetmeliğini (Pepres) imzaladı. Yönetmelik, hükumetin büyük bir elektrikli araç üreticisi haline gelme hedefini gerçekleştirmeye yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.

ABB– global e-mobilite lideri

Elektrikli araçların, elektrikli ve hibrit otobüslerin yanı sıra gemiler ve demir yolları için eksiksiz şarj ve elektrifikasyon çözümleri sunan ABB, elektrikli araç altyapısı alanında bir dünya lideridir. ABB, e-mobilite pazarına 2010 yılında girdi ve bugüne dek 88 pazarda, Chargedot üzerinden satılanlar da dahil olmak üzere, 460 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi, 21.000'i aşkın DC hızlı şarj ünitesi ve 440 bini aşkın AC şarj ünitesi sattı.

E-mobilite alanında ilerlemeye yön verme konusundaki kararlılığı, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası ile sürdürdüğü isim ortaklığı ile net bir şekilde ortaya konuluyor. ABB, 2022-23 yılında 9. Sezon itibariyle şampiyonanın resmi şarj tedarikçisi olacak.

ABB, Endonezya'da BPPT için Serpong, Batı Cava'da ve PLN Cakarta Dağıtım Birimi için merkez ofislerinin bulunduğu Gambir, Cakarta'da sırasıyla 2018 ve 2019 yıllarında iki adet DC hızlı şarj ünitesinin kurulumunu gerçekleştirdi. ABB ayrıca, ABB'nin Endonezya merkez ofisinin de içerisinde bulunduğu, Cakarta'nın ticari merkezinin kalbinde yer alan WTC ofis kompleksinde bir şarj ünitesi sergiliyor. ABB, geçtiğimiz yıl Endonezya'da ev sahipleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli araç şarj altyapısına sahip ilk dairelerin bulunduğu Verde Two Apartment kompleksinde ABB'ye ait ev tipi şarj özellikli AC Duvar Kutularının kurulumunu gerçekleştirdi. ABB'nin bu girişimleri, hükümetin akıllı, güvenilir ve emisyonsuz mobilite çözümlerini benimsemeye yönelik çalışmalarına stratejik bir destek sağladı.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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