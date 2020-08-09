ABB, özel toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere servis yapan özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere servis yapan özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgının Başkent'te yeniden artış göstermesi üzerine teyakkuza geçildiği ve bu doğrultuda EGO'ya ait otobüsler, Ankaray ve Metro başta olmak üzere, özel halk otobüsleri, dolmuş ve taksilerdeki dezenfeksiyon çalışmalar için BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi'nde hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, halk sağlığı için BELPLAS ekiplerinin 7/24 sahada çalıştığını ve özel toplu taşıma araçlarına da hijyen desteğini sürdürdüklerini kaydetti.

Aslan, "Bu günden itibaren ÖTA'lar, bizim BELPLAS İlaçlama Merkezi'ne gelerek araçlarını dezenfekte ettirebilecekler. 23 ilçeden 400'ün üzerinde özel toplu taşıma araçları buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA