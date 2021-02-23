ABB'nin tarımsal destek başvuruları dijital ortama taşındı
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ABB'nin tarımsal destek başvuruları dijital ortama taşındı

23.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:10
ABB'nin tarımsal destek başvuruları dijital ortama taşındı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin ekonomisini rahatlatmak için hayata geçirdiği tarımsal destek programına "baskenttarim.ankara.bel.tr" internet adresinden başvuru yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin ekonomisini rahatlatmak için hayata geçirdiği tarımsal destek programına "baskenttarim.ankara.bel.tr" internet adresinden başvuru yapılacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek programlarını hızlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mısır, yonca, buğday tohumu, domates ve biber fidesi 2021 yılı destek programı için ön başvuru sürecini başlattı.

Başvurular, salgın koşullarının devam etmesi nedeniyle bu yıl ilk kez elektronik ortamda alınacak.

Başkentli çiftçilere mevsimine uygun tohum desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı payı olan destek programının takvimini açıkladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2021 yılı tarımsal destek programı kapsamında, yaklaşık 3 bin 500 çiftçiye, 150 ton yonca, 120 ton mısır tohumu dağıtımı yapılacak.

Çiftçiler, "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden ön başvuruda bulunabilecek.

Mısır ve yonca tohumu için 5 Mart, domates ve biber fidesi için 9 Nisan, buğday tohumu için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler, noter huzurunda yapılacak ve ABB TV'den canlı yayınlanacak kura ile belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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