ABB'nin "Kadın ve Çocuk" dergisinin ilk sayısı dijital olarak yayınladı
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ABB'nin "Kadın ve Çocuk" dergisinin ilk sayısı dijital olarak yayınladı

ABB'nin
04.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:56

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuk haklarına kadar birçok bilginin yer aldığı "Kadın ve Çocuk" dergisinin ilk sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuk haklarına kadar birçok bilginin yer aldığı "Kadın ve Çocuk" dergisinin ilk sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan dergi belediyenin web sitesinde erişime açıldı.

Kovid-19 salgınının geçmesinin ardından 3 aylık periyotlarda basılarak kent genelinde dağıtımı yapılması planlanan dergide Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önsözü de yer aldı.

Yavaş yazısında, 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'un kadınlar ve çocuklar için getirdiği haklar, Cumhuriyet'in kazandırdıkları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin Türkiye'yi dünya medeniyetleri içerisinde önemli bir yere çıkardığı değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların öldürülmediği, çocukların güldüğü bir Türkiye için yol haritası belirlediklerini ifade eden Yavaş, salgın süreci bittiğinde Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartını imzalamayı hedeflediklerini belirtti. Yavaş, yazısında şunları kaydetti:

"Öte yandan Güvenli Kent çalışmalarını artıracağız. Ankara'da yaşayan tüm kadınların mobil uygulama ile bize ulaşmasını kolaylaştıracağız. Yine Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesini hayata geçireceğiz. 2021-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı da çoğulcu katılım ile oluşturulacak. 60 yatak kapasiteli alternatif barınma evi açarak, şiddet mağduru kadınlarının barınma sorununu çözeceğiz. Kadın çalışmalarının dayanışma ile olduğunu hatırlayarak Ankara'da tüm kadınlara ulaşmak dileği ile dergimizin ilk sayısını ilgilerinize sunmaktan onur duyarım.

Sevgili çocuklar sizler ülkemizi bilim ve sporda olduğu kadar sanatta da aydınlığa taşıyacak birer ışık ve güçsünüz. Siz çocukların uçsuz bucaksız hayallerini farklı bakış açılarıyla nasıl hikayeleştirdiğine tanıklık edeceğimiz günlere az kaldı."

Dergide, Büyükşehir Belediyesinin kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerinden uzman röportajlarına, çocuklar için eğitici oyun ve hikayelerden bilimsel makalelere güncel konular yer alıyor.

Kaynak: AA

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