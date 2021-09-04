ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ); Polatlı, Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy Şantiyesi'nden sonra Beypazarı-Nallıhan Asfalt şantiyesinde asfalt üretimine başladı.

ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ); Polatlı, Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy Şantiyesi'nden sonra Beypazarı-Nallıhan Asfalt şantiyesinde asfalt üretimine başladı. Saatlik 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan yeni tesisteki asfalt plent şefliğinde kendi asfaltını üreten Büyükşehir Belediyesi asfalt ihtiyacının önemli bir kısmını kendi üretirken aynı zamanda önemli ölçüde tasarruf da sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan tasarruf uygulamalarının sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı PORTAŞ, asfalt üretimine hız kesmeden devam ederken Polatlı, Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy Şantiyesi'nden sonra Beypazarı-Nallıhan Şantiyesi'nde de asfalt üretimine başladı. 16 bin 257 metrekarelik alanda kurulu olan ve saatte 240 ton asfalt üreten tesis, günlük 3 bin ton asfalt üretme kapasitesi ile hizmet veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, açmış olduğu dördüncü asfalt tesisi olan Beypazarı-Nallıhan Asfalt Plent Şefliği sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de maliyetleri düşürerek kamu bütçesine katkıda bulunacak. Taş ocağından elde edilen agrega ile bitümü karıştırıp asfalt üretimi yapılan tesis ile Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerine hizmet verilecek.

Beypazarı-Nallıhan Şantiyesi'ne gelerek üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Portaş Yol Asfalt ve Beton Şube Müdürü Bilal Can, konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Eski Kıbrısköy, Yeni Kıbrısköy, Polatlı Asfalt Şantiyelerinden sonra Beypazarı-Nallıhan Asfalt Şantiyesi'nin kurulumunu tamamladık. Kurulan yeni asfalt şantiyesinin saatlik üretim kapasitesi 240 ton. Taş ocağından elde ettiğimiz agrega ile bitümü karıştırıp ürettiğimiz sıcak asfalt ile Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerine hizmet verilecek.

ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı
ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı
ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı
ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Emine Erdoğan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Şener Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Muslera Ali Öztürk Burak Elmas Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABB'nin dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:10:54. #1.14#

title