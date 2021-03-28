ABB'nin AK Partili Başkanvekili Fatih Ünal'dan "Belediye mevzuatı yeniden düzenlensin" çağrısı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, belediye mevzuatının, daha şeffaf, daha uygulanabilir, belediyeye ait şirketlerin de daha denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması için gereken adımların atılmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, belediye mevzuatının, daha şeffaf, daha uygulanabilir, belediyeye ait şirketlerin de daha denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması için gereken adımların atılmasını istedi.

AK Partili Başkanvekili Ünal, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin yönetim kurullarının meclis tarafından belirlenmesine, belediye mevzuatının yeniden düzenlenmesine ve meclis yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeye ait şirketlerle ilgili alınacak kararların eskiden beri gündemde olduğunu belirten Ünal, 2015-2016 yıllarında, belediye mevzuatının yetersiz olduğu gerekçesiyle tekrar düzenleme yapılması yönünde tartışmalarının yaşandığını hatırlattı.

Yerel seçimlerin yapıldığı 2019'da mevzuat değişiminin tekrar gündeme geldiğini aktaran Ünal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirketlerin yönetim kurullarının meclis tarafından belirlenmesiyle ilgili bir genelge yayınladı. Genelge yayınlandıktan sonra bazı belediyeler buna itirazda bulundu. Şu anda Danıştayda dava görülüyor diye biliyorum. Henüz tam bir netlik yok ama dava devam ediyor ve yürütmenin durdurulması ile ilgili kararın da 'ret' olarak sonuçlandığını biliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, belediye şirketlerini denetleyemediğini savunan Ünal, meclisin Denetim Komisyonu'na şirketlerle ilgili istenilen bilgilerin verilmediğini söyledi.

Belediye mevzuatının, hem meclisin yetkilerinin arttırılması hem de şirketlerde şeffaf bir yönetim sergilenmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti'li Fatih Ünal, şöyle konuştu:

"Şirketlerin sermayelerinin artırımı konusunda belediye meclisleri yetkili ama denetlemeye gelince biraz ketum davranılıyor. Ayrıca belediye başkanı şu anda belediye mevzuatına göre neredeyse yürütme, yasama ve yargının tümünü kendi elinde bulunduruyor. Yani belediye meclisini belediye başkanı idare ediyor, yürütmenin de başı belediye başkanı encümenin de başı belediye başkanıdır. Aynı zamanda belediye başkanı, müfettişleri çalıştırarak, ciddi bir yargısal fonksiyon da ifa ediyor. Yani belediye başkanlarının çok ciddi yetkilerle donatıldığını görüyoruz. Belediye meclis başkanının, meclis üyeleri içerisinden seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şirketlerle ilgili de konu aynıdır. Mevzuatta bu konuda açıklıklar olduğunu düşünüyorum. Tekrar belediye mevzuatının daha şeffaf daha uygulanabilir, şirketlerin de daha denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması için gereken adım atılmalıdır."

"Banka müdürü, bir kişinin 250 bin lira maaş aldığını sistemde görüyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye meclisi olarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şirketleri, her zaman şeffaf ve denetlenebilir olmaya davet ettiklerini söyledi.

ANFA Güvenlik şirketinde son günlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarını, basın yayın organları aracılığıyla öğrendiklerini ifade eden Ünal, şirketlerin denetime kapalı olmasının sürekli zarar etmelerine sebep olduğunu öne sürdü. AK Parti'li Ünal, şunları kaydetti:

"ANFA Güvenlik Şirketinde bu dönemde göreve yükseltilen ve muhasebede ciddi görev verilen bir kişinin 1 milyonun üzerinde bir parayı kendi hesabına geçirdiği ile ilgili büyük bir olay ortaya çıktı. Bu olayı ortaya çıkaran, şirketin genel müdür veya yardımcıları değildir. Banka müdürü, bir kişinin 250 bin lira maaş aldığını sistemde görüyor. Sonra gidip ANFA yetkililerine güzelce izah ettiğinde durum ortaya çıkıyor. Maalesef 6 aylık bir gaflet söz konusudur. ANFA Güvenlik Genel Müdürü de geçen gün istifa etti."

-"Yavaş, Ankara ile ilgili sorunların konuşulduğu oturumlara fazla katılmıyor"

Başkanvekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 100'ün üstünde oturuma başkanlık ettiğini, Ankara ile ilgili sorunların konuşulduğu meclis oturumlarına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fazla katılmadığını belirtti.

Meclisteki 147 sandalyenin 107'sini elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın desteğiyle, gerek Mansur Yavaş'ın gerek Millet İttifakı'nın sunduğu önergelerin genellikle oy birliğiyle kabul edildiğine dikkati çeken Ünal, "Ankaralıların yararına olacak ne var ise meclisten geçiriyoruz. Burada kararlarının yüzde 97'sinin oy birliği ile geçtiğini biliyorum. Bazı kararlarda tabii ki fikir ayrılıkları var. Mesela kentsel dönüşümlerle ilgili tabi anlayamadığım bir konudur. Bu konuda ben CHP'nin görüşüne iştirak etmiyorum." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili olarak, huzuru ve sükunu sağlamak adına ne gerekiyorsa yaptığını anlatan Fatih Ünal, bu konuda Başkan Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

AK Parti'li Ünal, "Mansur bey meclisi yönettiğinde 'sen sus', 'sen konuşma' ve 'sen zaten çok konuşuyorsun' gibi sözlerle seçilmiş meclis üyelerini tahkir ediyor. Bunlar hiç hoş şeyler değildir. Yani meclis başkanı olarak sen orayı yönetiyorsan biraz daha tarafsız gözle biraz daha insanları rencide etmeden, her türlü görüşü dinleyerek meclisi idare etmelisin. Mansur beyin yanlış yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay