ABB Meclisi, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkını 31 Aralık'a kadar uzattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Belediye Meclisinin temmuz ayının ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Meclis üyelerince çeşitli konularda verilen önergeler oy birliğiyle kabul edilerek, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Ünal'ın, kentteki sokak hayvanlarına mama yardımı, gerekli aşılar, parazit ilaçları ve kısırlaştırma hizmetlerinin yapılması için Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile özel kliniklerden yardım alınmasını içeren önergesi, görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna gönderildi.

AK Parti Mamak Meclis Üyesi Ercan Kınacı ve MHP Mamak Meclis Üyesi Naci Bayanlı tarafından geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel felaketinde Mamak İlçesinin Kızılcaköy ile Türközü mahallelerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için verilen önergeler, temmuz ayının son oturumunda görüşülmek üzere ertelendi.

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

AK Parti Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının 30 Haziran'a kadar olan ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık 2021'e kadar uzatılması için önerge verdi.

Önergesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, devletin bütün kurumlarıyla Kovid-19 sürecinde vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirtti.

EGO Genel Müdürlüğünün 22 Mart 2020'de aldığı kararla sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdiğini anımsatan Yalçın, "Bu karar 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar revize edilerek yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyorum. Çünkü pandemi koşulları her ne kadar azalmış olsa da tamamen bitmediği için sağlık çalışanlarımıza destek olması açısından uzatılmasını öneriyoruz. Burada görüşülmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mecliste kürsüsü bulunan MHP, CHP, İYİ Parti'nin temsilcileri, yaptıkları değerlendirmede önergeye destek vereceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarına 31 Aralık 2020'ye kadar ücretsiz toplu taşıma hakkını tanıyan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın, belediye çalışanlarının Ankarakart'a bakiye olarak yüklenen yol haklarının bazı sebeplerden dolayı mağduriyet oluşturduğu gerekçesiyle yapılan yüklemelerin günlük yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan "Başkent Kart"a yüklenmesini içeren önergesi, görüşülmek üzere temmuz ayının son oturumuna ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay