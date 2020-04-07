ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ilıkan'dan apartman görevlileri için Büyükşehir'e çağrı
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ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ilıkan'dan apartman görevlileri için Büyükşehir'e çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, bugünlerde apartman ve site görevlilerinin korona virüs tedbirleri konusunda yoğun mesai yaptığına dikkat çekerek, "Görevlilere ekipman dağıtımı ve apartmanların dezenfekte edilmesi konusunda Büyükşehir'i acil önlem...

07.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:37
ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ilıkan'dan apartman görevlileri için Büyükşehir'e çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, bugünlerde apartman ve site görevlilerinin korona virüs tedbirleri konusunda yoğun mesai yaptığına dikkat çekerek, "Görevlilere ekipman dağıtımı ve apartmanların dezenfekte edilmesi konusunda Büyükşehir'i acil önlem almaya çağırıyorum" dedi.

Korona virüs tedbirleri konusunda bugünlerde apartman ve site görevlilerinin yoğun mesai yaptığına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne bu görevlilerle ilgili önlem alma çağrısı yaptı.

20 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir'e yaptıkları önerilerin hayata geçtiğini belirten Ilıkan, "Virüsün yayılımını ve can kaybını önlemek amacıyla ülkemizde önemli tedbirler alınırken yerel yönetimlere de büyük sorumluluk düşüyor. Halihazırda pek çok çalışma yapılıyor ancak riskin bertarafında hedef odaklı uygulamaların arttırılması gerekiyor. Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan, altı milyona yaklaşan ve çoğunlukla kent merkezinde yaşayan nüfusuyla Ankara'da da çok daha kapsayıcı önlemler alınması büyük öneme sahip. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara yön vermek ve hizmetin doğru bir şekilde ulaşması amacıyla 20 Mart'ta Ankara'daki belediye başkanları ile yapılan toplantıda MHP ve AK Parti grupları olarak yapılması gereken acil işlemleri maddeler halinde sıralamıştık. O tarihten bugüne kadar alınan önlemlerin birçoğu Cumhur İttifakı'nın samimi tavsiyeleriyle önerdiği 34 maddelik listede mevcuttur. Bu önerilerin birçoğu da hayata geçirilmiştir" dedi.

Ilıkan, "Korona virüsün yayılımının önlenmesine yönelik olarak gündeme gelen sosyal izolasyonun sağlanması konusunda önemli bir yol kat edildi. Kritik öneme sahip 'sosyal mesafeyi koruma' ve 'evde kalma' tedbirleri konusunda önemli farkındalık zemini oluştu. Ancak bu süre içerisinde vatandaşlarımız evlerinde kalırken onlara hizmet sağlayan birçok kesim yoğun bir mesai harcıyor. Ankara, büyük site yapılarına ve apartmanlara sahip bir kent. Öyle ki bir sitede yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığını bile görüyoruz. Bu kadar kalabalık sitelerde site yönetimleri belli önlemler alabiliyorlar ancak en önemli hususlardan birisi de buralarda çalışan görevliler. Bu nedenle, Ankara'da site çalışanları ve apartman görevlileri için acil önlem çağrısında bulunmak istiyorum" ifadelerini de kullandı.

"Onları korumak hem bir sorumluluk hem de bir gerekliliktir"

Ilıkan, sözlerini şöyle sürdrüdü:

"Görevlilere ekipman dağıtımı ve apartmanların dezenfekte edilmesi konusunda Büyükşehir'i acil önlem almaya çağırıyorum. Siteler ya da apartmanlar kendi içlerinde kimi uygulamalara yönelmiş olsalar da korona virüs salgını ile etkin mücadelede süreç münferit uygulamalara bırakılmamalı. Apartman görevlilerinin koruyucu malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve koruyucu önlemlerin arttırılması gerekiyor. Büyükşehir, bu noktada sorumluluk alarak harekete geçmelidir. Site çalışanları ve apartman görevlileri hepimiz için çalışıyorlar, bu mücadelede yoğun bir mesai ve mücadele gösteriyorlar. Onları korumak hem bir sorumluluk hem de bir gerekliliktir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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