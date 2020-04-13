ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Mansur Yavaş'a "pazarcı" sorusu Açıklaması Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi.

Köse, yaptığı açıklamada, ABB AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Yavaş'tan kamuoyu adına bir konuya açıklık getirmesini istediğini belirtti.

Başkan Köse, "Sayın Mansur Yavaş, 'Pazarcı esnafımızın mağduriyetinin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri satın aldık.' diyorsunuz. Ankara'daki binlerce pazarcıdan

kaç tanesinden ürün aldınız?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: AA