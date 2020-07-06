ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Büyükşehir'in faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması
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ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Büyükşehir'in faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, salgın sonrası su faturalarında 300-400 liralık rakamların görüldüğünü iddia ederek, "Buradan Ankaralılara sesleniyorum, faturasından şikayetçi olan, mağdur olan tüm vatandaşlarımızın haklarını AK Parti Grubu olarak...

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Büyükşehir'in faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması
06.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:43

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, salgın sonrası su faturalarında 300-400 liralık rakamların görüldüğünü iddia ederek, "Buradan Ankaralılara sesleniyorum, faturasından şikayetçi olan, mağdur olan tüm vatandaşlarımızın haklarını AK Parti Grubu olarak biz arayacağız ve bu yapılan uygulamaya son vermeleri için sonuna kadar bu işi takip edeceğiz." dedi.

Köse, Altındağ Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti'li Başkanvekili Fatih Ünal, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Başer de katıldı.

Köse, seçimin üzerinden 15 ay geçtiğini ve ilk defa bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, eleştirileri olsa dahi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine herhangi bir kampanya düzenlemediklerini, Ankaralılara verdiği sözleri tutması için Yavaş'a zaman tanıdıklarını ifade etti.

Yavaş'ın seçim öncesinde bulunduğu vaatler ile projelerine değinen Köse, şu an bu söylenenlerle taban tabana zıt bir manzarayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Köse, bütün sözlerin bir yılda yapılmasını beklemediklerini ancak yapılmayanlara bakınca kalan 4 yıl için kaygılandıklarını belirterek, başkenti yönetemeyen bir belediye ile karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Mansur Yavaş'ın boşa geçirdiği bir yılı unutturmak için faturayı Belediye Meclisine çıkarmak istediğini savunan Köse, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı olarak halka hizmet olarak yansıyacağına inandığı her kredi başvurusu için Yavaş'ın taleplerini olumlu karşıladığını vurguladı.

Köse, belediye şirketlerinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi doğru yönetilemediğine ve kaynaklarını isabetli kullanamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi, su faturası okuması yapmayacağını söyledi, sayaçları sürecin sonunda faturalandıracağını adeta bir müjde gibi verdi. Bugün ise faturalar evlere ulaştığında aşırı yüksek bedelleri gördüğünde herkes şok oldu. AK Parti döneminde yapılan su indirimiyle birlikte 50-60 liraya inen bir evin faturası salgın sonrasında gelen faturalarla 300-400 liralık rakamları gördü."

Köse, "Ne oldu da yüzde 200-300 fazla fatura bedelleri gönderildi?" sorusunu yönelterek, "Buradan Ankaralılara sesleniyorum. Faturasından şikayetçi olan, ki hemen hemen tüm Ankaralılar şikayetçi sanırım, mağdur olan tüm vatandaşlarımızın haklarını AK Parti Grubu olarak biz arayacağız ve bu yapılan uygulamaya son vermeleri için sonuna kadar bu işi takip edeceğiz." dedi.

Mansur Yavaş'ın seçimde vadettiklerinin uzağında olduğunu belirten Köse, Yavaş'ın belediyeyi iyi yönetemediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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