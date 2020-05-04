ABB Meclis üyeleri, Halk Ekmek Fabrikasını inceledi
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ABB Meclis üyeleri, Halk Ekmek Fabrikasını inceledi

04.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:44

ABB Meclis üyeleri, Halk Ekmek Fabrikasını inceledi Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasındaki bir kısım fotoğrafların bazı iddialarla sosyal medya üzerinden yayınlanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Alaattin Bezci...

ABB Meclis üyeleri, Halk Ekmek Fabrikasını inceledi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasındaki bir kısım fotoğrafların bazı iddialarla sosyal medya üzerinden yayınlanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Alaattin Bezci ile komisyon üyeleri Halk Ekmek Fabrikasını inceledi.

Üretim tesislerini, personele ait alanları ve lavaboları inceleyen Bezci ile beraberindeki heyet ziyaret sonrasında bir açıklama yaptı. Basında görülen bazı haberlerden dolayı Halk Ekmek Fabrikasını hijyen, dağıtım ve üretim noktasında incelemek istediklerini aktaran Bezci, "Yapmış olduğumuz denetim sonucunda; Halk Ekmek fabrikamızın steril şartlara, eski olduğu için pek uymadığını gördük. Fabrikanın uzun süre çalışmasından kaynaklı olarak gördük bu sorunları ve bu alanların yenilenmesi gerektiği kanaatine vardık. Bununla ilgili raporu başkanımıza eksikliklerin tamamlanması için rapor edeceğiz" dedi.

Ekmeğin insanların temel gıda maddesi olduğunu ifade eden Bezci, "Şu anda bir pandemi döneminden geçiyoruz. Gerekli şartları oluşturmazsak, hastalıkları her zaman yanımızda görebiliriz. Biz buradaki eksiklikleri rapor edeceğiz ve başkanımıza sunacağız" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu ise, Ankara Halk Ekmek Fabrikasının 30 yılı aşkındır faaliyet gösterdiğini ve Ankara'nın önemli miktarda ekmeğini tedarik ettiğini söyleyerek, "Bizlerde Mansur Yavaş yönetimiyle beraber önemli sayıda yönetici değişikliğiyle beraber göreve başladık. Yaklaşık 6 aydır fabrikamızın Ankara halkına daha iyi, daha kaliteli ve hijyenik şartlarda üretim yapması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zannediyorum incelemede bulunan heyet yaptığımız çalışmalara şahit oldular" ifadelerini kullandı.

Eskimiş, yıpranmış bir tesis devraldıklarını kaydeden Dervişoğlu, "Bunun düzeltilmesi, yenilenmesi ve daha hijyenik şartlara kavuşturulması anlamında da her gün çaba sarf etmekteyiz. Bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bir kısmı ise düzeltilmesi için fabrikamızın tasarım anlamında, yatırım anlamında bir takım ilave yatırımlar ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlarımızı da komisyon üyeleri olarak kendilerine ilettik. Bu konuda bize verecekleri desteklerle çok daha kısa süre içerisinde düzeltilmesi gereken, ihmal edilmiş tarafları da toparlayıp Ankara halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Basına yansıyan haberlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Basında belki bir kısım maksatlı ve birazda çarpıtılmış olan şartların biz olmadığımızı söylüyoruz. Heyette ziyaret esnasında içeride büyük ölçüde gördü. Yansıyan tarafın üretimle ve fabrikamızın üretim alanlarıyla alakası olmayan bölümlerde ve tamamıyla planlanan, Ankara halkının gönül rahatlığıyla ekmeklerini tüketebileceklerini, ekmek tüketmelerine engel herhangi bir eksikliğin olmadığını da söylüyorum" şeklinde konuştu.

ABB Meclis üyeleri, Halk Ekmek Fabrikasını inceledi

Kaynak: İHA

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