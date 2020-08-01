ABB meclis kararları elektronik ortama taşındı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aylık meclis toplantısında alınan kararları elektronik ortamda paylaşmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aylık meclis toplantısında alınan kararları elektronik ortamda paylaşmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını "şeffaflık ve hesap verilebilirlik" anlayışıyla sürdürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisi Toplantısında alınan kararları elektronik ortama taşıdı.

Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla alınan kararlar, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde "E-Dergi" başlığı altında yayımlanmaya başladı.

Meclis üyeleri dahil isteyen herkesin internet üzerinden ya da akıllı cep telefonlarıyla ulaşabileceği meclis kararlarının artık çıktısı alınmayacak.

Böylece kağıttan da tasarruf edilecek.

Kaynak: AA