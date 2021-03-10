Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti
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Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti

10.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:05
Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti

Son dakika gündem haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" 7 Nisan'da ihaleye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" 7 Nisan'da ihaleye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4, 5, 6 ve 7. etaplarda yer alan 4 bin 477 konut ve ticari blokların yapım işi için 7 Nisan'da ihaleye çıkıyor. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan etaplarda yapılacak olan daireler için 7 Nisan'da gerçekleştirilecek ihale sonucu kesinleştikten sonra konutların bin 80 günde tamamlanarak, 2023 yılına kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyle Mamak kentsel dönüşüm alanında bulunan bölgeye Fen İşleri Daire Başkanlığı, 950 adet 80 metrekare, 3 bin 82 adet 100 metrekare, 445 adet ise 120 metrekare kullanım alanına sahip toplam 4 bin 477 adet konut ve ticari alan yapacak. Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek olan modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak. Tek seferde yapılacak ihalenin ardından inşaatına başlanacak konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi teslim edilmeyen konutlar nedeniyle kira yükünden de kurtulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, son 15 yılda hak sahiplerine bugünkü değeriyle toplam 1 milyar lira kira ödemesi gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla hak sahiplerine seslenen Başkan Yavaş, "Konutların yıllarca teslim edilmemesinden kaynaklı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi. - ANKARA

Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti
Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti
Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti
Son dakika haberi! Mamak'ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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