ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi
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ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi

ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığınca Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 iş makinesi, arazöz ve su tankeri gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığınca Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 iş makinesi, arazöz ve su tankeri gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Kızılcahamam Çavuşlar Köyü civarında çıkan orman yangınına müdahale için saat 16.50 itibarıyla olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Yangının ormanlık alanda ilerlediği bilgisi üzerine Sincan, Batıkent, Çayyolu, İvedik OSB itfaiye istasyonlarının orman araçları ve su tankerlerini olay yerine gönderdiği belirtildi.

177 Orman Yangın Harekat Merkezi ile yapılan görüşmede yangın bölgesinde tehlikeli bir durumun olmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği, ABB'ye bağlı 31 iş makinesi, arazöz ve su tankerinin bölgeye gönderildiği, Orman Harekat Merkezince başka araç ve takviyeye ihtiyaç olmadığı yanıtının alındığı kaydedildi.

Saat 19.45 itibarıyla Orman Harekat Merkezinden yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisinin alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisinin alındığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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