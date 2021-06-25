ABB ile Gazi Üniversitesinin düzenleyeceği çevrim içi yazılım eğitimlerine başvurular başladı
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ABB ile Gazi Üniversitesinin düzenleyeceği çevrim içi yazılım eğitimlerine başvurular başladı

ABB ile Gazi Üniversitesinin düzenleyeceği çevrim içi yazılım eğitimlerine başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, yazılım dilleri, 2D ve 3D mimari çizim programlarına ilişkin çevrim içi ücretsiz eğitim verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, yazılım dilleri, 2D ve 3D mimari çizim programlarına ilişkin çevrim içi ücretsiz eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "BLD 4.0" adı altında Ankara genelinde başlattığı dijital dönüşüm hamleleri devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Protokol doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, istihdam alanı geniş olan bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu personele yönelik çevrimiçi eğitimler düzenleyecek.

"BLD 4.0" uygulamaları kapsamında, "Haydi, sen de geleceğini kodla" sloganıyla akademisyenler tarafından verilecek eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "akademi.ankara.bel.tr" adresinden kimlik bilgilerini girerek başvuruda bulunabilecek.

4 Temmuz'da sona erecek eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

Ankara'da yaşayan ve üniversitelerin en az ön lisans programından mezun öğrencilerin kayıt yaptırabileceği eğitimler, mimari çizim, mobil oyun teknolojileri, cep telefonu uygulamaları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi ileri teknoloji konularıyla bu konuları besleyen 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme, dijital sanatlar, animasyon ve prodüksiyon alanlarını kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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