ABB, hastaneler bölgesinde alt yapı yenileme çalışması başlattı
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ABB, hastaneler bölgesinde alt yapı yenileme çalışması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde hastanelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

ABB, hastaneler bölgesinde alt yapı yenileme çalışması başlattı
16.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde hastanelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin alt yapı sorununu çözmek için Kızılay Sokak'ta 600 metre yeni hat imalatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hastanelerin kanalizasyon sorunu ve yağmur suyundan kaynaklanan göllenmeler nedeniyle yeni hat imalatına başladıklarını belirtti.

Öztürk, "Eskiyen ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan hat, sık sık arızalanıyordu. Noktasal kazı ile giderilemeyen arızanın çözümü için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje kapsamında Kızılay Sokak'ta içme suyu ve atık su hattı imalatı yapımını sürdürüyoruz. İçme suyu hattı üzerinde yapılan gece dinlemesi ile de 5 ayrı noktada fiziki kaçak da tespit ettik. Bu 5 noktada saniyede 8 litre fiziki kaçağa müdahale ederek arızayı giderdik." bilgisine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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