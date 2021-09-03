ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor
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ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor

ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

ABB Türkiye, ülkemizde e-mobilitenin yaygınlaşması ve elektrikli araç alt yapı çözümleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından  düzenlenecek Türkiye’nin ilk ABB Formula E Dijital Şampiyonasına sponsor oldu.

ABB Türkiye, ülkemizde e-mobilitenin yaygınlaşması ve elektrikli araç alt yapı çözümleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından  düzenlenecek Türkiye'nin ilk ABB Formula E Dijital Şampiyonasına sponsor oldu.

Şampiyona, Formula-E ile Elektriğin Gücü Pistlerde! sloganı ile 9 Eylül tarihinde start alacak. E-spor kategorisindeki bu sanal yarışlar, ABB Formula E Dünya Şampiyonasında yer alan pistleri, araçları ve elektrikli yarış aracı sürüş deneyimini birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış simülasyonu) platformu üzerinden online gerçekleşecek.

Dünya Elektrikli Araç gününün kutlandığı 9 Eylül tarihinde saat 21.00'de başlayacak canlı yayın "Formula 1'in Sesi" olarak anılan Serhan Acar ve Formula motor sporlarındaki ilk gururumuz Jason Tahincioğlu'nun anlatımları ile youtube.com/eracingacademy kanalından yayınlanacak. Tanıtım yarışında Türkiye'nin en hızlı E-Spor yarışmacıları yarışacak.

Şampiyona elemesi 13 Eylül'de başlayıp 23 Eylül'de sona erecek. Elemele süreci, Studio 397 tarafından hazırlanmış Formula E Test Circuit Pistinde (Electric Docs),Time Trial olarak yapılacak ve 10 günün sonunda en hızlı 24 pilot bu şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak isteyenlerin https://new.abb.com/tr/abb-formula-e linkinden turnuvaya kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İlgi çeken dijital şampiyona etkinliklerinden biri olmaya aday ABB Formula E – Türkiye Dijital Şampiyonası'nda heyecan içinde geçecek mücadelelerin son iki haftasında iki yarış koşulacak. Çekişmeli yarışlar sonrası finale kalmaya hak kazanan 24 yarışmacı, motor sporları severlerin yoğun ilgisi eşliğinde şampiyonayı kazanmak amacıyla büyük bir mücadele verecek. ABB Türkiye sponsorluğunda gerçekleşecek ABB Formula E – Türkiye Dijital Şampiyonası 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

ABB Türkiye CEO'su Burhan Gündem, "2030 sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, öncü teknolojilerimiz ve akıllı şarj çözümlerimiz sayesinde kurumlar ile kişilerin e-mobilitenin sunduğu faydaları anlamalarına destek oluyoruz. Çevreci çözümlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin, kurumların elektrifikasyonun değerini keşfetmeye, daha temiz ve daha yeşil ulaşım çözümleri için neler yapılabileceğini göstermeye liderlik ediyor" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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