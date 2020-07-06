ABB'den yıllık 150 bin lira tasarruf sağlayacak güneş enerjisi paneli
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ABB'den yıllık 150 bin lira tasarruf sağlayacak güneş enerjisi paneli

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Kuşcağız Aile Yaşam Merkezine, enerji tüketiminde yıllık 150 bin lira tasarruf sağlayacak güneş enerjisi paneli kuruldu.

ABB'den yıllık 150 bin lira tasarruf sağlayacak güneş enerjisi paneli
06.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:55

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Kuşcağız Aile Yaşam Merkezine, enerji tüketiminde yıllık 150 bin lira tasarruf sağlayacak güneş enerjisi paneli kuruldu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre 2017'den önce Avrupa Birliği ile ortak protokol kapsamında hazırlanan, Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen güneş enerjisi paneli ile yenilenebilir enerjiye destek sağlanması hedefleniyor.

Projeyle günde maksimum 131 kilowatt saat, yıllık 175 bin kilowatt saat enerji elde edilecek ve belediye bütçesine yıllık 150 bin TL'ye yakın katkı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinin tasarrufa verdiği önemi vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, bu proje ile kurumun enerji ihtiyacının "yeşil enerji" aracılığıyla karşılanmasını ve tasarruf sağlayarak giderleri azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bozkurt, "Bu rakam bizim giderlerimize iyi bir katkı yapacak. Şu an sadece Kuşcağız Aile Yaşam Merkezimizde bu projeyi hayata geçirdik. Bu projenin devamını getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjinin doğru kullanılmasına yönelik çocukların da bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Bozkurt, "Bunun için çocuklarımıza 'Enerji Koruyucusu' kartlarımızı verdik ve onları enerjiyi doğru kullanmaları konusunda bilinçlendirdik" bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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