ABB'den su faturalarındaki KDV oranına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarındaki KDV oranının 15 Şubat'tan bu yana yüzde 1 olarak uygulandığını bildirdi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "ASKİ'nin su faturalarındaki KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren yüzde 1 olarak uygulanıyor." denildi.