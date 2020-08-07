ABB'den sosyal yardım alan ailelere indirimli su tarifesi için çağrı Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin indirimli su tarifesinden yararlanmaları için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin indirimli su tarifesinden yararlanmaları için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bu indirimden faydalanmak isteyen ailelerimizden kendi adlarına su abonelikleri olmayanların, aboneliklerini ivedilikle kendi adlarına devralmaları ya da yeni kayıt yaptırmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA