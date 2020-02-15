ABB'den ruhsatsız otoparkın bulunduğu yeşil alana ilişkin açıklama Açıklaması

15.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından ruhsatsız bir şekilde otopark olarak işletilen alanın park olarak hizmet vermesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bugün bazı medya kuruluşlarında Çankaya ilçesi Kırım Caddesi 96 numarada bulunan taşınmaz hakkında "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazilerin ve Şehit Ailelerinin İşletmesine El Koydu" haberleri anımsatıldı.

Söz konusu taşınmazın, 1992'de yeşil alan olarak kullanılması için sahibi tarafından Belediyeye hibe edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak zabıtaya intikal eden şikayetler sonucunda bu arsanın, TÜGŞAV Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş tarafından iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak ruhsat alınmadan otopark olarak faaliyete geçirildiği tespit edilmiştir. Buna rağmen otoparkı işleten vakfın isminde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz gibi bizler için kutsal değerlerimiz geçtiği için yöneticisine kanunen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın çalışmasına müsaade edilemeyeceği bildirilmiş ve 45 gün içinde ruhsat almaları için her türlü kolaylığın gösterileceği ihtar edilmiştir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un konunun hassasiyetine binaen ilgili vakıf yöneticilerini ağırlayarak, kendilerine kolaylık gösterileceğini defalarca bildirdiği aktarılan açıklamada, ruhsat kolaylığı, maddi yardım ve kanunlara uygun şekilde başka bir yer tahsis edilmesi dahil olmak üzere birçok teklifin vakıf yöneticilerine sunulduğu bildirildi.

"Ruhsat başvurularının bulunmadığı tespit edildi"

Açıklamada, "Bu çözüm önerilerine karşı vakfın ilgili sürelerde herhangi bir ruhsat başvurularının bulunmadığı tespit edilmiş ve şikayetlerin artması üzerine görevli ekiplerimiz tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde A-25009 seri numaralı Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilerek Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Belediye Encümeninin 5 Aralık 2019 tarihli ve 875 sayılı kararı muhataplarına 17 Aralık 2019 tarihinde tebliğ edilerek 10 gün süre verilmiş, 22 Ocak 2020 tarihinde encümen kararı uygulanarak iş yeri girişi beton bariyerler ile çevrilerek mühürlenmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, TÜGŞAV yetkililerince beton bariyerlerin kaldırılarak otoparkın tekrar faaliyete başladığının tespiti üzerine mahallinde mühürleme ve mühür fekki tutanağıyla hazırlanan dosyanın, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması amacıyla 5 Şubat'ta Hukuk Müşavirliğine gönderildiği belirtildi.

"Kabul edilemez bir durum"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca söz konusu alanın bağış sebebine uygun olarak yeşil alan (park) olarak düzenlenmesi için girişlere konulan 3 tabelanın TÜGŞAV yetkililerince kaldırıldığı ve park inşaatı çalışmalarının engellenmek istenildiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili alanda halen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin park inşaatı çalışmaları devam etmekte, mülkiyet sorunu ve UKOME Kararı bulunmadığından otopark olarak kullanılması mümkün görülmemektedir. Park inşaatı tamamlandıktan sonra halkımızın istifadesine sunulacaktır.

Gazilik ve şehitlik gibi kutsal makamların istismar edilip haksız ve kanunsuz kazanım elde etmeye çalışmak, en başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm Ankaralılar için kabul edilemez bir durumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA