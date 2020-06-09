ABB'den personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını yapan teknik personeline, riskli ve tehlikeli durumlar konusunda teorik ve pratik eğitimler vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını yapan teknik personeline, riskli ve tehlikeli durumlar konusunda teorik ve pratik eğitimler vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Kent Estetiği Dairesi bünyesinde görev yapan teknik personele Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler tarafından sosyal mesafe tedbirleri uygulanarak iki grup halinde teorik ve pratik eğitim verildi.

Eğitim kapsamında, 43 personele acil ve riskli durumlara ilişkin emniyetli çalışma koşulları anlatılırken riskleri en aza indirerek iş güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği, ilk yardım, yangından korunma yöntemleri, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, çalışma mevzuatı, tütün ürünlerinin zararları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş yeri temizliği ve düzeni gibi konular hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler, eğitim aşamasında, özellikle vatandaşların asansörde mahsur kalması, sıkışması ya da cihaz arızası olayları karşısında müdahale teknikleri ve giriş yöntemlerine, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenlere, asansörün istenen kata indirilmesi gibi konulara dikkat çektiklerini belirtti.

Eğitim ile iş kazalarının da önüne geçmek istediklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Ekibimizin yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle yüksek yerlerde çalışma, yangın, elektrik kaçağı gibi tehlikeleri ön planda tuttuğumuz bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitimimizin devamında ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanılması, temizlik ve hijyen hususlarına da yer verdik. Teknik personelimizden gelen önerileri ve geri dönüşleri de değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA