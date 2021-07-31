ABB'den orman yangınlarıyla mücadele eden şehirlere personel ve araç desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), orman yangınlarının meydana geldiği Antalya ve Mersin'e 16 araç ve 37 personel gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), orman yangınlarının meydana geldiği Antalya ve Mersin'e 16 araç ve 37 personel gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara İtfaiyesi ekiplerinin yangına müdahale eden ekiplere destek vermek için Antalya ve Mersin'deki yangın alanlarına ulaştığı bildirildi.

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığının son giden takviye ekibiyle birlikte Antalya ve Mersin'e toplamda 16 araç ve 37 personeli görevlendirdiği belirtildi.

"Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyasına 1 milyon 637 bin liralık fidan bağısı

Tüm birimleriyle yangın bölgelerine destek için seferber olan ABB'nin başlattığı "Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyasına 1 milyon 637 bin liralık fidanın bağışlandığı vurgulandı.

Öte yandan, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca orman yangınlarının meydana geldiği Adana ve Muğla'ya 6 tır gıda kolisinin gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir