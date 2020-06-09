ABB'den MKE Ankaragücü'nün "Hatıra Bileti" kampanyasına destek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan MKE Ankaragücü Spor Kulübünün başlattığı "Hatıra Bileti" kampanyasına destek olacaklarını belirterek, tüm Ankaralıları da destek vermeye davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan MKE Ankaragücü Spor Kulübünün başlattığı "Hatıra Bileti" kampanyasına destek olacaklarını belirterek, tüm Ankaralıları da destek vermeye davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın sürecinde seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle ekonomik gelir kaybına uğrayan MKE Ankaragücü Spor Kulübünün başlattığı kampanyaya destek verileceği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü yönetiminin başlattığı "Hatıra Bileti" kampanyasına destek vereceklerini vurgulayarak, "Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi de kulübümüze gelir sağlaması için kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın hafta sonu MKE Ankaragücü Spor Tesisleri'ni ziyaret ederek yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldiğini ve kampanyaya destek için sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Ankaragücü yönetiminin başlattığı kampanyaya destek amaçlı paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Başkentimizin asırlık çınarı, İmalat-ı Harbiye ruhunun takımı Ankaramızın en büyük değerlerinden olan Ankaragücü, ekonomik zorluklar ve transfer yasağı nedeniyle bu sene sezona geriden başladı. Buna rağmen daha sonra yapılan hamlelerle takımımız toparlandı. Ligin geri kalan haftaları için umudumuzu koruyoruz. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlar öncesince, Ankaragücü yönetiminin başlattığı 'Hatıra Bileti' kampanyasını bizler de destekliyoruz."

"Ankaralıları, kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz"

Başkentlileri MKE Ankaragücü Spor Kulübüne destek olmaya davet eden Yavaş, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi de kulübümüze gelir sağlaması amacıyla bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. İnanıyorum ki el ele verirsek, Kurtuluş Savaşı'nın kulübü Ankaragücü, Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğa oynayan güçlü bir takım olacaktır. Bugüne dek şehrimizin değerleri olan Ankaragücü'ne ve Gençlerbirliği'ne imkanlarımız ölçüsünde desteklerde bulunduk. Bu desteklerimize gücümüz yettiğince devam edeceğiz."

Kaynak: AA