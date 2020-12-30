ABB'den baca kapağı ve ızgara düzenlemesi
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ABB'den baca kapağı ve ızgara düzenlemesi

30.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:17
ABB'den baca kapağı ve ızgara düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafik güvenliğine risk oluşturan 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirmek için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafik güvenliğine risk oluşturan 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirmek için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin bulvar, cadde ve sokaklarında trafik kazalarına ya da araç hasarlarına neden olan mevcut baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını asfalt ile aynı seviyeye taşımak için çalışma başlattı.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 15 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, kırıcılı, asfalt kesme, asfalt robotu, kamyon ve kamyonet olmak üzere toplam 5 iş makinesi de destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnşaat Mühendisi Osman Fuat Öztürk, hedeflerinin kısa süre içinde 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine getirmek olduğunu söyledi.

Sürüş konforuna engel olan unsurları ortadan kaldırmak için çalışmayı başlattıklarını aktaran Öztürk, "Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak amacımız merkez ilçelerde sürüş konforunu bozan yüksekte veya alçakta bulunan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirerek, sürücülerin konforlu ve güvenli bir şekilde araçlarını sürmelerini sağlamak. Çalışmalarımıza başlarken önceden yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları sayesinde sorunun temeline kadar inip altyapı temelinden başlayarak kademeli sıkıştırmalar yapıyoruz. Nitelikli dolgu malzemeleri kullanarak bir daha çökme oluşmaması için çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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