ABB'den "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası Ankara Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" kampanyasının toplumun geniş kesimlerinden karşılık bulduğu belirtildi.

"İyilik bulaşıcıdır "anlayışıyla "Veresiye Defteri Kapatma" ve "İftar Ver" kampanyalarından sonra Ramazan Bayramı öncesi yeni bir kampanya başlatıldığı bildirilen açıklamada, "www.ankaratekyurek.com" adresi üzerinden isteyenlerin "Su Ver" butonuyla vatandaşların su faturasını ödeyebileceği, aynı site üzerinden "Bilet Ver" butonuyla da Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların ANKARAKART'larına yükleme yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "El Ver" butonuyla da isteyen hayırseverlerin, koronavirüs nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorundaki vatandaşlara ait IBAN numaraları üzerinden nakdi bağış yapılabileceği bildirildi.

"Hiç kimse mahzun, hiçbir çocuk boynu bükük kalmasın"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanyayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler, 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Gelin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Gelin bu bayram, hepimizin bayramı olsun. Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Birimizin bayramı diğerinin hüznü olmasın. Hiç kimse mahzun, hiçbir çocuk boynu bükük kalmasın."

Kaynak: AA