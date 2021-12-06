ABB'DEN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

ANKARA (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), "3 Aralık Dünya Engeliler Günü"nde Başkent'te müzik dinletilerinden dans gösterilerine, söyleşilerden sergiye kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. AKK'de gösterilen 'Kromozom Kardeşler' adlı belgesel film büyük beğeni toplarken, filmi izlemeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Maalesef engelli vatandaşlarımız ülkemizde ancak böyle özel günlerde hatırlanıyor ve gündeme alınıyor ama Ankara'da durum farklı, Ankara'da Kent Konseyimiz var. Kent Konseyimizin Engelliler Meclisi 1 yıl boyunca sadece bu iş için çalışıyor" dedi.

"Engelsiz Başkent" hedefi ile Ankara'da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve sosyal hayata katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.

Müzik dinletisinden resim sergisine, belgesel gösteriminden panele kadar birçok etkinliğe imza atan Ankara Kent Konseyi, "Kromozom Kardeşler" adlı belgesel filmin gösterimine de ev sahipliği yaptı.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gösterimi yapılan filmi izlemeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Maalesef ülkemizde engelli vatandaşlarımız ancak böyle özel günlerde hatırlanıyor ve gündeme alınıyor. Daha sonra da hep askıya alınıyor, zamana bırakılıyor. Talep geldikçe yerine getirmeye çalışıyorlar ama Ankara'da durum farklı, Ankara'da Kent Konseyimiz var. Kent Konseyimizin Engelliler Meclisi 1 yıl boyunca sadece bu iş için çalışıyor" dedi.

KROMOZOM KARDEŞLER FİLMİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Hasan Kalender'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstendiği 'Kromozom Kardeşler' filminin gösterimini AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, oyuncular Hasan Gökhan Kotan, Remzi Kahraman, Arda Deniz Özkan ve Ali Talha, engelli vatandaşlar ve aileleriyle izleyen Yavaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama ya da bayram olmadığına şu sözlerle dikkat çekti:

"Böyle anlamlı bir günde, sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. 3 Aralık tarihi Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu karar sonrası uluslararası engelliler günü olarak ilan edilmiştir. Ancak bugün bize göre bir kutlama ya da bayram değil tüm özel vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alındığı bir tarihtir. Ankara Kent Konseyimiz bize sahadaki verileri ve talepleri iletiyor. Tabii ki eksiklerimiz çok. Bir başkasının akıl vermesi veya yönlendirmesi değil bu sıkıntıyı yaşayanların bize iletmesiyle çok daha kolay çözüleceğine inanıyoruz sorunların. Benim dileğim sadece bugüne has olmadan inşallah yılın 365 günü yöneticilerimizin bu işe vakit ayırıp çözümü de bir an evvel yapmaları. Bizim de güzel çalışmalarımız var, inşallah kreşler ve parkları da hep birlikte önümüzdeki yıl içerisinde açacağız. "

AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kromozom Kardeşler filmi, down sendromlu karakterlerin kendilerini topluma kabullendirme mücadelesi verirken ailelerin hayatlarının da onlarla birlikte bir maceraya dönüştüğünü gösteriyor. Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi bugün tam 3 yılını doldurdu. Bizler yapacağımız çalışmaların somut ve kısa sürede hayata geçecek kalıcı projeler olmasına özen gösteriyoruz. Farkındalık programlarımız engelli bireyin hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran ve sosyal yaşama katan başlıkları kapsıyor. "

Film gösteriminin ardından Büyükşehir personeli işitme ve konuşma engelli grafik tasarımcı Remzi Kutay Tokat kendi yaptığı Atatürk tablosunu Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hediye ederken, etkinliğe katılan çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri Başkan Yavaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

AKK ENGELLİ MECLİSİ'NDEN ÖZEL PROGRAM: "ENGELSİZ BİR DÜNYA"

Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi gün boyu düzenlediği "Engelsiz Bir Dünya" adlı özel programda engelli vatandaşları ve ailelerini ağırladı.

Resim yapma etkinliğinin ardından engelli müzik öğrencileri, piyano ve kanun dinletisi ile müzik ziyafeti yaparken, Haldun Karabudak'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Farklı boyutlarıyla engellilik" konulu panele; Prof. Dr. Erol Belgin, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Prof. Dr. Tülin Düger, Prof. Dr. Ayşe Sanem Şahlı, Prof. Dr. Nezihe Şentürk ve Öğretim Görevlisi Sibel Aktaş katıldı.

AKK Sanat Galerisi'nde açılan ressam Mehmet Ozan Ahi ve Yusuf Akgün'ün "Başarı Öyküleri" adlı sergisi büyük beğeni toplarken, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atan Golball Kadınlar Milli Takım oyuncularına, Ampute Milli Takım sporcuları ile Down Sendromlu Basketbol Milli Takım sporcularına teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, BELPA Yönetim Kurulu Başkan Ferhan Özkara, STK temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda engelli vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Engelliliğin toplumsal yaşama katılma konusunda bir engel olmadığı düşüncesinden hareketle sosyal yaşama tam ve eşit katılımı için bir irade ortaya koyuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ortak akılla hareket etmekten çekinmeyerek toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek çok değerli çalışmalar yürütüyor. Engelsiz Sanat Atölyeleri de oluşum sürecinde. Pozitif Kart da engelli erişimini ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yaşam kartı. Engelsiz parklar için projeler geliştiriliyor. "

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğine katılanlar da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ünzile Yüksel (İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı): "Umarım bu programlar duyarlılık ve farkındalık yaratır her birimizde. Herkesin yüreğine dokunarak, sadaka değil de hak ettikleri hizmeti alabilirler. "

-Bülent Kuşoğlu (CHP Ankara Milletvekili): "İnsanların bu konuya farkındalıkla yaklaşması ancak gelişmiş bir Türkiye ile mümkün olabilir. Büyükşehir Belediyesinden gerekli desteği engelli vatandaşlarımız görüyor. Güzel çalışma örnekleri sergiliyorlar Kent Konseyi ile birlikte. "

-Nur Özbek: "Türkiye'de ilk Avrupa'da 2'nci kadın basketbol takımında oynuyorum. Yeni bir takımız ama buna rağmen çok iyi dereceler elde ettik. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Önceden böyle programlara katıldık ama bu kadar verimli bir program geçirmedim açıkçası. Engellilere imkan verildiği zaman çok iyi şeyler başarıyorlar. Engellilerin durumları için hem de hayata katılmaları açısından spor yapmaları çok önemli. "

-İrem İncirli: "Biz engellilerin sosyalleşmesi biraz zor. Özellikle benim gibi tekerlekli sandalyeye mahkum engelliler için daha da zor. Spor Kulübünde sağlığımız için spor yapıyoruz ve sosyalleşmek için bunu kaybetmek istemiyoruz. Buradaki etkinlik çok güzel olmuş, teşekkür ederiz. "

-Garip İnal (Lotus Engelliler Spor Kulübü Başkanı): "Ankara'da oturan Gebzeliengelli kadınların spor yapması üzerine kurulan bir kulüp olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu etkinlikler engellilere farkındalık oluşturmak için güzel bir adım. "

ABB'DEN GÜN BOYU ETKİNLİKLER

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Güler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve engelli vatandaşlar katıldı.

Engelli vatandaşların dans gösterileri ve söylediği şarkılarla renklenen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın önderliğinde bütün ekibiyle birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde dezavantajlı vatandaşlarımız için tüm farkındalık ve faydaları belediyenin öncelikleri haline getirmiştir. Engelli olmak toplumun onurlu ve düzeyli bir bireyi olmaya engel değildir. Bütün yöneticilerin bunun farkında olması gerekir. Bir toplum tüm insan kaynaklarıyla bir aradadır"dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 3 AralıkDünya Engeliler Günü'nü engelli günü olarak görmüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın 365 gün yanındayız" derken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engeliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat da, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza çok sayıda hizmeti ücretsiz götürüyoruz. Tüm bunları yaparken engelli vatandaşlarımız için daha çok hizmet etmek için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte görme engelli sporcular Meltem Tırıklı ve Ömer Galip Kesin'eplaket takdim edilirken, sporcu Meltem Tırıklı duygularını, "Görme engelliyim. 2007'den 2021 yılına kadar halter branşında çok sayıda derece aldım. Dünya şampiyonluklarım oldu. Ben Amerika'da, Çin'de Türk Bayrağımızı dalgalandırdım, İstiklal Marşımızı okutma şerefine eriştim. İnsan bir şey istedikten sonra o yolda emin adımlarla ilerlemeli, engel görmemeli" sözleriyle dile getirdi. Etkinlikte söz alan sporcu Ömer Galip Kesin de, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde Görme Engelliler İnternet Kafe'de 20 yıldır görev yapıyorum. İlk kez Mansur Başkan döneminde bu kadar fark edildim ve önemsendim. Teşekkür ederiz kendisine" diye konuştu.

Ekibi ile birlikte dans gösterisi yapan Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nden Levent Metin ise, "Engelli arkadaşlarıma sesleniyor ve kendilerini evlere kapatmamalarını tavsiye ediyorum. Biz burada dans ederek bir mesaj veriyoruz, onlar da yapabilirler. İşte o zaman engelli olmadığımızı fark ederiz" dedi.

ATATÜRK SPOR VE SERGİ SARAYI'NDA 'ENGELSİZ' BİR AKŞAM

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı da Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda "Beraber Bir Dünya" adlı etkinliğe imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Köksal Ünal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, EGO SPOR Kulübü Başkanı Taner Özgün, EGO SPOR AS Başkanı Gökhan Bozdoğan, ASKİ Sporlu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, EGO Spor Kulübü sporcuları ve engelli vatandaşlar katıldı.

ABB FOMGET Halk oyunları gösterisiyle renklenen etkinlikte; Çubuk Aile Yaşam Merkezi Bedensel Engelli üyelerinin müzik dinletisi büyük alkış aldı. Görme engelli üyeler ile aralarında milli sporcuların yer aldığı iki takım Goalball oyunu oynayarak heyecanlı dakikaların yaşanmasına sahne olurken, etkinlik Elvanket Aile Yaşam Merkezi zihinsel engelli üyelerin dans gösterisi ile devam etti.

Görme Engelli Milli Sporcular ve Spor Daire Başkanlığı antrenörlerinin B1 Futbol maçı(Salon futbolu) oynadığı programda Eş Pedal Derneği görme engelli üyeleri ve Spor Daire Başkanlığı antrenörleri ise Tandem bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Tandem ile ilgili sinevizyon gösterisinin yer aldığı etkinlik, Devrimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu Modern Dans Gösterisi ardından da Elvankent Aile Yaşam Merkezi Zihinsel Engelli üyelerinin İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.

HEDEF: ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMA DAHA FAZLA KATILIMINI SAĞLAMAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmaları ve engelleri ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, "Sayın Mansur Yavaş başkanımızın önderliğinde engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda kendilerini daha rahat hissetmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar da, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Engelli vatandaşları bir araya getiren etkinliğe katılanlar keyifli bir akşama ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Taner Özgün (EGO Spor Kulübü Başkanı): "Hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Böylesine anlamlı bir gece düzenlediği için Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na teşekkür ederim. "

-Önder Yanmaz (Muhtarlıklar Daire Başkanı): "Farkındalık yaratmak için birçok faaliyet yapıldı. Tüm vatandaşlarımızla burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. "

-Rıza Kayaalp (ASKİ Sporlu Milli Güreşçi): "Engelli vatandaşların bizlerden bir farkının olmadığını ve onlarla eşit hakka sahip olduğumuzu düşünen birisiyim. "

-Meryem Betül Çavdar (EGO Sporlu Milli Tekvandocu): "Vücudumuzda ya da herhangi bir yerimizde olan hiçbir engel bu hayatta başaracaklarımızın asla önüne geçmemeli. Bunu bir engel olarak görüp de bir şeyden vazgeçmek yerine bunu aslında bir mucize olarak görüp bütün engelleri ortadan kaldırmak gerekir. "

-Meral Çelik: "Sevgi engel tanımaz engelli vatandaşları topluma kazandırmalıyız. "

-Seyran Özdemir: "Bütün engelli arkadaşlarımla birlikte böyle bir etkinlik düzenlediği için Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyorum. "

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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