ABB'den 150 engelli vatandaşa simit camekanı
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ABB'den 150 engelli vatandaşa simit camekanı

20.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:56
ABB'den 150 engelli vatandaşa simit camekanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 12 Ocak'ta 150 engelli vatandaşın işletmesi için simit camekanı ihalesi yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 12 Ocak'ta 150 engelli vatandaşın işletmesi için simit camekanı ihalesi yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 150 adet simit satış yeri ve simit camekanı tahsis edecek olan Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruları alacak.

Ankara Zabıta Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşlar, HES Kodu ve istenilen evraklarla birlikte 8 Ocak'a kadar Aydınlıkevler'deki Altınpark Konferans Salonu'na gelerek 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında evraklarını teslim edebilecek.

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşların başvuracağı simit camekanları için yapılacak müracaatlar soy isimlerinin baş harflerine göre alınacak.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar "https://www.ankara.bel.tr/" adresinden gerekli evrakları öğrenerek başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek camekanlar, 12 Ocak 2021'de saat 14.00'te noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek.

İhale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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