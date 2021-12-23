ABB'DE DOĞAL AFETLERE KARŞI FARKINDALIK KONFERANSLARI BAŞLIYOR

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, doğal afetlere karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla konferanslar dizisini başlatıyor. "Afetlere Karşı Dirençli Ankara" temasıyla "Afet Farkındalık Konferansları Serisi"nin ilki 25 Aralık'ta Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları uyarmak, önlem almalarını sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Başkent'te konferanslar dizisini başlatıyor.

TEMA: AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Afetlere Karşı Dirençli Ankara" temalı "Afet Farkındalık Konferansları Serisi" düzenleyerek tüm Başkentlileri doğal afetler konusunda daha da bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu'nun "Türkiye'nin Diri Fay Hatları ve Ankara'nın Deprem Gerçeği" ile Prof. Dr. Murat Ercanoğlu'nun "Türkiye Geneli ve Ankara Özelinde Heyelanlara Bakış Açımız" konu başlıklarıyla konuşmacı olarak katkı sağlayacağı konferanslar serisinin ilki, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14. 00'te Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda halka açık olarak gerçekleştirilecek.

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