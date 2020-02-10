ABB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kensel İyileştirme Dairesi kuruldu

10.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayındaki ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesi arasında "Afet Koordinasyon İş Birliği Protokolü" imzalanmasına ilişkin önerge üzerinde yaptığı konuşmada, belediyeler arasında afet konusunda iş birliği yapılmasının önemini dile getirdi.

Protokolün imzalanması halinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin afetle mücadele süreçlerinde güç birliği yapacaklarına işaret eden Yavaş, "Sadece bir yere kar müdahalesi değil, afet olduğunda iş birliği yapmak ve afet anında en kısa mesafedeki ekip hangi belediyenin ise onu olay yerine göndermeyi hedefliyoruz. Geniş bir afet müdahale hazırlığımız var. Elazığ depremi daha iyi hazırlık yapmamız gerektiğini gösterdi." diye konuştu.

Önergenin, Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler komisyonlarına gönderilmesine karar verildi.

Daha sonra toplantı gündeminde yer alan, belediye bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile 5 şube müdürlüğü kurulmasına yönelik madde oy birliğiyle kabul edildi.

Başkentte muz serası kurulacak

Toplantıda, Ankara'nın iklim şartlarına uyum sağlayacak tarımsal ürünleri tespit ve teşvik etmek amacıyla muz seraları ve damızlık fıstık fidanı bahçesi ile ekolojik tarımın yaygınlaşması amacıyla yerli tohum üretim merkezi kurulması, tiftik keçisi yetiştirilmesinin desteklenmesi de kararlaştırıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, toplantıda yaptığı gündem dışı konuşmada, ASKİ'nin Mamak'ta yürüttüğü işlerin hatalı ve yanlış olduğunu iddia etti.

Köse'nin, "ASKİ çok dikkatsiz, düzensiz ve dağınık çalışıyor. Attığı asfalt da kötü." ifadeleri üzerine Yavaş, Mamak'ta yaptıkları hizmetleri anlattı.

Yavaş, "Murat Beyin asıl muhatabı ASKİ Genel Müdürü. Kendisine o işleri niye yaptırdığını sorsun. Eskiden adaletsizlik oldu. Yenimahalle ve Çankaya belediyelerine bir kürek asfalt vermediniz. Bunları belediye başkanlarına da sorabilirsiniz. Ben adaletli davranacağım. Belediyede yeni bir yapılanma yapıyoruz, bütün verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." diye konuştu.

Mamak halkına da müjde veren Yavaş, Dikimevi'nden Nata Vega AVM'ye kadar metro yapacaklarını, bu işi görev süresi içinde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA