ABB Çevre ve Sağlık Komisyonu, Halk Ekmek Fabrikası'nı denetledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Alaattin Bezci ve komisyon üyeleri, Halk Ekmek Fabrikası'nı denetledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Alaattin Bezci ve komisyon üyeleri, Halk Ekmek Fabrikası'nı denetledi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Bezci, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hijyen kuralları dışında üretim yapıldığına ilişkin haberler üzerine Halk Ekmek Fabrikası'nı denetlemeye geldiklerini ifade etti.

Hijyen şartlarını, üretimi ve dağıtımı yerinde incelemek istediklerini belirten Bezci, "Yapmış olduğumuz denetim sonucunda fabrikamızın steril şartlara, eski olduğu için herhalde, pek uymadığını gördük. Tuvaletler olsun, üretim yerlerindeki yerler ve tavanlar olsun. Fabrikamızın uzun süredir çalıştığı, yenilenmesi gerektiği kanaatine vardık." diye konuştu.

Bu eksikliklerin tamamlanması için rapor hazırlayacaklarını bildiren Bezci, şunları söyledi:

"Yerlerin ve tavanların steril şartlara uymadığını gördük. Bunun da değiştirilmesi gerek. Taşeron firmanın tuvaletlerine baktık, kullanılacak gibi değil onların da yenilenmesi ve tekrar daha güzel hale getirilmesini raporladık. İnşallah daha güzel ve daha hijyenik bir ortamda halkımıza iyi ekmek üretmeye devam edeceğiz."

Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu da Halk Ekmek fabrikasının 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini, Mansur Yavaş yönetimiyle beraber 6 aydır görevde olduklarını, Ankara halkına daha iyi, daha hijyenik şartlarda üretim yapmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Dervişoğlu, basına yansıyan görüntülerin üretimle alakalı olmayan bölümler olduğunu savunarak, "Doğru, eskimiş, yıpranmış bir tesis devraldık, bunun düzeltilmesi, yenilenmesi, daha iyi şartlara kavuşturulması anlamında da her gün çaba sarf etmekteyiz." diye konuştu.

Basın mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hijyen kuralları açısından üretim tesisine alınmadı.

Kaynak: AA