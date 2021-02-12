ABB çeşitli ülkelerden 44 belediyeyle Kovid-19'la mücadelede iş birliğini sürdürüyor
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ABB çeşitli ülkelerden 44 belediyeyle Kovid-19'la mücadelede iş birliğini sürdürüyor

12.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:41
ABB çeşitli ülkelerden 44 belediyeyle Kovid-19'la mücadelede iş birliğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) öncülüğünde "Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu" aracılığıyla bir araya gelen çeşitli ülkelerden 44 belediye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş birliği faaliyetlerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) öncülüğünde "Kovid-19'a Karşı Dünya Başkentleri Platformu" aracılığıyla bir araya gelen çeşitli ülkelerden 44 belediye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş birliği faaliyetlerine devam ediyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.capitalsinitiative.org" internet sitesi üzerinden bir araya gelen belediye başkanları, çalışmalarını, hizmetlerini ve tecrübelerini paylaşıyor.

Yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren ve merkezi Ankara olan platform, Kovid-19 ile mücadele konusunda desteğe ihtiyacı olan diğer başkentlere de yardımcı oluyor.

Ortak platformun 102 dilde çevirisi yapılıyor ve platformda, koronavirüsle ilgili güncel haber ve gelişmeler yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütünden alınan Kovid-19'a ait günlük veriler ve bilgilerin de paylaşıldığı platformda, salgına karşı mücadeleyi anlatan 800'den fazla makale bulunuyor.

ABB'nin öncülük yaptığı platformda şu şehirlerden belediyeler yer alıyor:

"Atina, Bağdat, Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, Kanberra, Harkov, Kiev, Lefkoşa Türk Belediyesi, Londra, Ljubljana, Maputo, Moskova, Nur Sultan, Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saraybosna, Sejong, Seul, Şenzen, Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tiflis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulanbator, Washington???????, Viyana, Zagreb ve Phnom Penh."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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