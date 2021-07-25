ABB Başkanı Yavaş, yangına müdahale eden bir itfaiye çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bayram Koç isimli itfaiye çalışanının Sincan'da çıkan bir yangına müdahale esnasında fenalaştığını ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bayram Koç isimli itfaiye çalışanının Sincan'da çıkan bir yangına müdahale esnasında fenalaştığını ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayram Koç isimli bir itfaiye çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yavaş, yaptığı paylaşımda, "Temelli İstasyonumuzda görevli mesai arkadaşımız Bayram Koç, Sincan'daki bir yangına müdahale esnasında fenalaştı ve hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acımız çok büyük. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve itfaiye camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı