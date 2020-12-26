ABB Başkanı Yavaş'tan personel maaşı açıklaması Açıklaması
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ABB Başkanı Yavaş'tan personel maaşı açıklaması Açıklaması

26.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:48
ABB Başkanı Yavaş'tan personel maaşı açıklaması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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