ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafıyla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş'ın tarihi hal çarşısındaki ziyaretine, ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker, Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık ve ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş eşlik etti.

Sorunlarını dinlediği esnafa "bol kazanç" dileğinde bulunan Yavaş, burada çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay