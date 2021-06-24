ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafıyla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş'ın tarihi hal çarşısındaki ziyaretine, ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker, Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık ve ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş eşlik etti.

Sorunlarını dinlediği esnafa "bol kazanç" dileğinde bulunan Yavaş, burada çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Hali esnafını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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