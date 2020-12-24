ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan karla mücadele açıklaması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda yaşayan başkentlilerden özür diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda yaşayan başkentlilerden özür diledi.

Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, karla mücadele çalışması kapsamında kent genelinde 926 noktaya müdahale ettiklerini bildirdi.

Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldığını belirten Yavaş, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşerilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay