ABB, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu rekreasyon alanları ile parklarda yürüyüş ya da spor yapma fırsatı bulan 65 yaş ve üstü vatandaşlara belediye ekiplerince maske hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, koronavirüs salgını nedeniyle planlı, programlı ve kararlı bir şekilde mücadele verdiklerini belirtti.

Ünsal, "Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza, büyüklerimize maske dağıtıyoruz. Büyükşehir'e ait toplam 15 parkta bu dağıtımı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz alanlarda yaklaşık 30 bin paket civarında maske dağıtımı yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA