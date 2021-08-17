ABB, 24 yıldır atıl duran vagona bakım yaparak 1,5 milyon avro tasarruf sağladı
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ABB, 24 yıldır atıl duran vagona bakım yaparak 1,5 milyon avro tasarruf sağladı

ABB, 24 yıldır atıl duran vagona bakım yaparak 1,5 milyon avro tasarruf sağladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesinin 24 yıldır atıl duran bir vagona kendi imkanlarıyla bakım yaparak 1,5 milyon avro tasarruf elde edildiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesinin 24 yıldır atıl duran bir vagona kendi imkanlarıyla bakım yaparak 1,5 milyon avro tasarruf elde edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yayımladığı genelge kapsamında tüm birimlerin hizmetlerinde tasarrufa yöneldiği belirtildi.

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesinin, 1997'de yaşanan kaza sonucu kullanım dışı bırakılan bir vagonu yeniden tamir ettiği vurgulanan açıklamada, araç bakım onarım atölyesinde yaklaşık bir yıl süren tamirat çalışmalarıyla belediye bütçesine 1,5 milyon avroluk katkı sağlandığına işaret edildi.

"4-5 aylık test sürüşümüzün ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, "Yaklaşık bir yıl gibi bir sürede arkadaşlarımızın çabalarıyla bu trenimizi tamir ettik. Her türlü test ve sertifikasyon işlemlerini de tamamladık ve ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. 4-5 aylık test sürüşümüzün ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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