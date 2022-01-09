Ankara Büyükşehir Belediyesi engellilere 220 tekerlekli sandalye dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan engellilere, 50'si akülü ve 170'i manuel, toplam 220 tekerlekli sandalye dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalye alımı ihalesi düzenlendi.

2020'deki ihalede 120 tekerlekli sandalye alımı yapan Başkanlık, engellilerden gelen yoğun talep üzerine bu sene sayıyı 220'ye yükseltti.

İhale kapsamında alınan 50'si akülü, 170'i manuel, toplam 220 tekerlekli sandalye, bu yıl sosyal yardım alan ve yüzde 40 engelli raporu olanlara dağıtılacak.

Ücretsiz bakım ve onarım hizmeti

Engellilerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarım hizmetini de ücretsiz sunuyor.

Sosyal yardım alan aileler, tekerlekli sandalye ve tamir taleplerini, "0 312 507 10 01" numaralı telefondan iletebiliyor.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet