Abay Kunanbayoğu doğumunun 175. yılı vesilesi ile Ankara'da anıldı Abay Kunanbayoğu doğumunun 175. yılı vesilesi ile Ankara'da anıldı -Kazakistan Büyükelçisi Abzal Sapatbekuly: "Abay Kunanbayoğlu'nun çevirileri iki kardeş ülke arasında güçlü bağların derinleşmesine katkı sağlıyor" Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Türkler ve Kazaklar aynı...

Abay Kunanbayoğu doğumunun 175. yılı vesilesi ile Ankara'da anıldı

-Kazakistan Büyükelçisi Abzal Sapatbekuly: "Abay Kunanbayoğlu'nun çevirileri iki kardeş ülke arasında güçlü bağların derinleşmesine katkı sağlıyor"

ANKARA - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Türkler ve Kazaklar aynı tarihi kökleri paylaşan kardeş halklar desek de son 500 yıl ve özellikle Çarlık Rusya ve Sovyet dönemi Kazakistan ve Türkiye'nin farklı toplumsal, siyasal, kültürel süreçleri yaşamasına sebep olmuştur. Bu çerçevede Abay gibi şahsiyetlerin Türkiye'de tanınması ve onun eserlerinin Türkçe 'ye aktarılması iki kardeş ülke arasında güçlü bağların derinleşmesine katkı sağlamaktadır" dedi.

Abay Kunanbayoğu'nun doğumunun 175. yılı vesilesi ile düzenlenen program, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Kazakistan hükümeti bu yıl 10 Ağustos'u Abay günü olarak kabul etti. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikte Şair ve Yazar Zafer Kibar'a, Abay Kunanbayoğlu'nun eserlerinin Türkçeye aktarmasından dolayı gösterdiği önemli örnek adına Kazakistan Devleti Dostluk Nişanı verildi.

"İki kardeş ülke arasında güçlü bağların derinleşmesine katkı"

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly programda yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu etkinliğin bizim için çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Abay sadece Kazak halkının değil, tüm Türk dünyasının hatta insanlığın ortak değeridir. Maneviyat ve Kültürün sembolüdür. O kalemiyle ve keskin düşünceleri ile bütün Türk dünyasının kalbini feth etmiştir. Abay'ın tüm hayatı ve eseri eşsiz çalışmaları vatanına özverili hizmetin ulusal ve evrensel bağlılığının örneğidir. Abay Kunanbayoğlu, büyük şair, bilgin düşünür, eğitimci, yeni ulusal edebiyatın kurucusu, tercüman ve bestecidir. Kazak sözlü edebiyatının zenginliğini alan Abay, doğunun ve batının kültürel değerlerinin sentez yaparak modern kazak edebiyatının temelini oluşturmuştur. Abay'ın eserleri hiçbir zaman önemini kaybetmedi kaybetmeyecektir. Abay, Kazak halkının önde gelen düşünürlerinden birisi olarak önder durumdadır. Her ne kadar Türkler ve Kazaklar aynı tarihi kökleri paylaşan kardeş halklar desek de son 500 yıl ve özellikle Çarlık Rusya ve Sovyet dönemi Kazakistan ve Türkiye'nin farklı toplumsal, siyasal, kültürel süreçleri yaşamasına sebep olmuştur. Bu çerçevede Abay gibi şahsiyetlerin Türkiye'de tanınması ve onun eserlerinin Türkçe 'ye aktarılması iki kardeş ülke arasında güçlü bağların derinleşmesine katkı sağlamaktadır" dedi.

"Güçlü ve geleceği aydınlık kuvvetli bir halk"

Dostluk Nişanı takdim edilen Şair ve Yazar Kibar ise, "Bizi böyle bir ödüle layık bulup ödüllendirmeleri bizim için gerçek bir kadir bilirliliktir. Kazakistan'da kardeşlerimizin her zaman yaptığı güzel bir adettir. Kazaklar, er kadirin bilen güçlü ve geleceği aydınlık kuvvetli bir halktır. Çok teşekkür ederim bütün Kazakistan halkına bütün Türkiye halkına, Abay atamıza teşekkür ederim iyi ki vardı. 175 yıl sonra bile hem Kazakistan'ı hem Türkiyeyi ve bütün insanlığı aydınlatacak çok güzel sözleri söylemekle kalmadı ve yazdı" diye konuştu.

"Abay Kazak edebiyatının kurucusudur"

Avrasya Yazarları Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Abay'ın doğumunun 175. yılı özelinde, "Abay Kazak edebiyatının kurucusudur. Edebiyatı sadece edebiyat olarak görürsen bu çok dar bir ifadedir. Edebiyat, düşünce demek, edebiyat kavrayış demek, edebiyat dünyaya açılış demek ve yeni bir kimlik ve yeni bir dünya inşası demektir. Abay, Kazak edebiyatı ve Kazak inşası için doğrusu bunların hepsini yaptı. Kazak edebi dili Abay'ın dilidir. Bu çok önemli bir nirengi noktadır. Kazak dili için Sovyet döneminde Sovyet Kazakçası inşa edilmeye çalışıldı. Kazakça kendisini ıslah etmek istediğinden bir dayanağı var oda Abay Kazakçasıdır. Abay, Kazak düşüncesini, kazak ruhunu yeni zamana açtı ama eskiden de kopmadan. İslam ve Türk tasavvufunu da şiirleriyle taşıdı. Abay, bütün kazak aydınlarının ortak noktası oldu. Herkes onda kendinden bir şeyler buldu. Modernistler de onların yanındaydılar, sosyalistler de onun yenilikçi fikirlerinde kendilerini buluyorlardı ve tabi gelenekçilerde, maneviyatçılara da Abay'dan bir şeyler buluyorlardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA