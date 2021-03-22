Abay Kunanbayoğlu'nun şiirlerini Arapça'ya çeviren Tolebay'a madalya verildi

Madalyayı Kazakistan'dan özel getiren Abay fonundan Kuatcan Ualiyev taktı. Abay Kunanbayev'in şiirlerini Arapça'ya tercüme eden Rabia Tolebay törende yaptığı konuşmada, Abay'ın şiirlerini tercüme etmenin kendisi için büyük onur olduğunu belirtti.

BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI

Bu çalışmanın, kendisi için Kazak halkının düşüncelerini, özlemlerini, özgünlüklerini, geleneklerini ve kültürlerini daha derinlemesine anlamasını sağlayan ilginç ve aynı zamanda zor bir deneyim olduğunu dile getiren Tolebay, eserin Arap okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını da sözlerine ekledi.