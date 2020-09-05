ABARTILI EGZOZLU ARAÇLARA CEZA YAĞDI, 534 ARAÇ MEN EDİLDİ
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ABARTILI EGZOZLU ARAÇLARA CEZA YAĞDI, 534 ARAÇ MEN EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ağustos ayında yapılan operasyonlarda otoyollarda abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere toplamda 655 bin 752 lira para cezası uyguladı.

05.09.2020 22:35 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ağustos ayında yapılan operasyonlarda otoyollarda abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere toplamda 655 bin 752 lira para cezası uyguladı. 534 araç da trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, il genelinde otoyollarda abartı ve gürültülü egzoz kullanan 534 araca işlem yapıldığını belirtti. Resmi, sivil ve motosikletli ekipler, Karayolları Trafik Kanunun "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden her sürücüye ayrı ayrı bin 228 lira para cezası uyguladı. Toplamda 655 bin 227 lira idari para cezası kesilirken, 534 araç da trafikten men edildi.

ABARTILI EGZOZLU ARAÇLARA CEZA YAĞDI, 534 ARAÇ MEN EDİLDİ

Kaynak: DHA

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