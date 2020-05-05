Abartı egzozlu araçlara sıkı takip
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Abartı egzozlu araçlara sıkı takip

Abartı egzozlu araçlara sıkı takip
05.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:23

Abartı egzozlu araçlara sıkı takip Kahramanmaraş'ta abartılı egzozlu araçlarla gezerek halkın huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamada 11 araca cezai işlem uygulandı.

Abartı egzozlu araçlara sıkı takip

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta abartılı egzozlu araçlarla gezerek halkın huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamada 11 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil takip ekipleri, özellikle Onikişubat ilçesinde abartı egzozla seyreden araçları takip ederek tek tek yakaladı.

Resmi trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, araçlarında abartılı egzozla gezen ve halkın huzurunu bozan 11 araca cezai işlem uygulandı.

Abartı egzozlu araçlara sıkı takip

Kaynak: İHA

Manşet

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