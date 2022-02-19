Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza - Haberler
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Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira cezaBursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 5 bin 497 lira cezai işlem uygulandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 5 bin 497 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde trafik uygulaması polis ekipleri, şüphelendikleri 38 AFH 918 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kullanan Ahmet Can B.'nin (17) ehliyeti olmadığı öğrenilirken, araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki egzozun kumanda sistemiyle sesinin yükseltildiğini belirledi. Ahmet Can B.'ye abartı egzozlu araç kullanmaktan bin 823 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler aracı, sürücünün yakınına teslim etti.

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Haberler

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