İNEGÖL, BURSA (DHA) - Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 5 bin 497 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde trafik uygulaması polis ekipleri, şüphelendikleri 38 AFH 918 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kullanan Ahmet Can B.'nin (17) ehliyeti olmadığı öğrenilirken, araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki egzozun kumanda sistemiyle sesinin yükseltildiğini belirledi. Ahmet Can B.'ye abartı egzozlu araç kullanmaktan bin 823 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler aracı, sürücünün yakınına teslim etti.