Abart Egzozlu Motosikletlere Sıkı Takip

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri gece ve gündüz aralıksız olarak abart egzozlara karşı denetim gerçekleştiriyor.



Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlere kadar abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden motosiklet denetimlerini gerçekleştiriyor.



Polis ekipleri tarafından şehir içerisinde motosikletler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 20 motosiklet incelendi, 5 motosiklete 3 bin 205 TL ceza işlemi gerçekleştiği bilgisi edinildi.



Halkın huzur ve sükunu için denetimlerin aralıksız devam edeceği Emniyet yetkililerince belirtildi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA