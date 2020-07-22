Abant yolunda kaza: 1'i bebek 6 yaralı BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda sollama yapılan otomobil ile dönüş yapan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda sollama yapılan otomobil ile dönüş yapan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören mevkisinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'na seyir halinde olan Ercan Tımışkı yönetimindeki 07 AFY 828 plakalı otomobil sollamaya çıktığı sırada, önündeki Mücahit Yılmaz'ın kullandığı 34 DAC 518 plakalı otomobil de yolun sol kısmında bulunan bir restorana girmek için manevra yaptı. Birbiriyle çarpışan araçlar daha sonra restoranın önünde park halinde bulunan 34 VL 5650 plakalı otomobile de çarptı. Kazada, her 2 aracın sürücüsüyle birlikte Mücahit Yılmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan Ebru Yılmaz, Mücella Yılmaz ve bebek Hamza Ali Yılmaz ile birlikte diğer araçtaki Aysun Deniz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA