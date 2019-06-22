Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Abant Tabiat Parkı yönüne giden Ersin Ç. idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil Dereceören köyü mevkisinde önündeki Mustafa K. yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Mustafa K. ile aynı araçta bulunan Hikmet K. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken Hikmet K. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tabiat parkına ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşım, kaza yapan otomobillerin jandarma ve olay yerindeki diğer vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA